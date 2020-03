Call of Duty: grandes cambios en Warzone y Modern Warfare

Call of Duty arrancó el día muy temprano con actualizaciones para Modern Warfare, la última entrega de este popular FPS. Luego de superar ciertos contratiempos con los servidores, Infinity Ward por fin pudo liberar las actualizaciones para todas las plataformas donde Modern Warfare está presente.

Our next scheduled title update will release tonight, March 26th at 11PM PST across all platforms. Click the link to see a full list of patch notes and see what's coming to #ModernWarfare Multiplayer and #Warzone! https://t.co/qUi9Bkcybm pic.twitter.com/l1uUpPx0RK