Call of Duty: MW 2 Remastered aparece en reciente actualización

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered acaba de ser descubierto en la actualización de Call of Duty: Modern Warfare que apareció hoy desde temprano. Los dataminers hicieron de las suyas y nos muestran imágenes de lo que estaría por venir.

Varias imágenes han sido halladas entre los archivos de actualización para Call of Duty: Modern Warfare. Lo que resalta en todas es ver la apariencia tradicional de Ghost que contrasta con la nueva apariencia que adopta en la ultima entrega.

Call of Duty: Modern Warfare 2... ¿Campaign Remastered?

Otra de las cosas que también llaman la atención es el subtítulo que lleva. Los dataminers encontraron, junto a las imágenes, lo que sería la descripción de lo que hemos visto hasta ahora:

"Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered: adquiere Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered y recibe el bundle clásico de Ghost Underwater Demo Team".

Todo indica que esta versión remasterizada de Modern Warfare 2 comprendería solamente la campaña y que los mapas remasterizados del juego del 2009 aparecerían en el modo multiplayer de este último Modern Warfare.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered no sería un juego aparte, lo más probable es que sea un enorme DLC de pago ofrecido dentro de Call of Duty: Modern Warfare de 2019.

Recordemos que hace exactamente una semana les comentábamos acerca de Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered siendo clasificado en Corea del Sur. Un caso similar se pudo ver con Bioshock Infinite siendo registrado para Nintendo Switch en Corea y se terminó confirmando su existencia ayer.

Activision sabe muy bien lo que tiene entre manos. Sin duda alguna una versión remasterizada de Modern Warfare 2 sería recibido con los brazos abiertos por muchos fans alrededor del mundo. Nuevamente, esperemos que Infinity Ward y Activision sepan manejar bien la forma en la que ofrecerán este juego y sus mapas.

