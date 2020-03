Dota 2: Battle Pass especial salió para China con premios en físico

Muchos fans de Dota 2 en todas partes del mundo están pidiendo la salida anticipada del Battle Pass. Este pase de batalla sobre The International 2020 tendría muchas misiones, recompensas y más que desean aprovechar completar durante la cuarentena.

La pandemia del coronavirus ha puesto a muchas familias en cuarentena, y los jugadores desean aprovechar estos momentos para avanzar y disfrutar de estos eventos. Lamentablemente, no tenemos información oficial de Valve con respecto al BP TI 2020, ya que acaban de lanzar Half-Life: Alyx y el equipo probablemente esté retomando el pase de batalla.

Battle Pass especial para jugadores de Dota 2 en China

Mientras esto nos pasa en nuestra región, pues los jugadores de Dota 2 en China han recibido un Battle Pass especial

Desde el 5 al 27 de marzo han disfrutado de un Battle Pass especial. Los jugadores de ese país disfrutaron durante el mes de marzo de un evento muy variado, Perfect World (los socios de Valve en China) pudo crear bastantes eventos, misiones y recompensas estupendas.



Foto: Dota 2 Perfect World

El tema del Battle Pass estaba basado en el "Mundo Soñado de Dota" con un juego de mesa basado en calendario de torneos. Los jugadores podían avanzar en el tablero y caer en espacios para sumar o restar puntos, los jugadores con Dota Plus convertían sus derrotas en ganancias.

EL DATO: Puedes ver la galería de imágenes en la foto de portada con los premios en detalle.

Además de los puntos por caer en los espacios, los jugadores podían jugar una ruleta con premios. Dependiendo el casillero las ruletas entregaban cofres, objetos físicos reales, monedas para gastar en la tienda. Finalmente, los puntos también conseguías por completar retos, misiones y tareas como seguir a Perfect World en su red social de Weibo.

Entre todo esto, veamos los premios en físico que son los más importantes.



Foto: Dota 2 Perfect World

En una tabla de los mejores jugadores, a partir del puesto 200 en adelante habían recompensas para los más habilidosos. De acuerdo al orden de puntaje, el premio va creciendo. A partir del puesto 50 al 31, estos jugadores ganan un ventilador con la cara de Gyrocopter encima.

Desde el puesto 16 al 22 un peluche para cuello de Slark, del 23 al 30 peluches sorpresa de héroes, del 11 al 15 una cartuchera con pines de héroes. Los premios más importantes estaban en el TOP 10:

EL DATO: El tablero de Mahjong con temática de Dota 2 valía $249 y solo se podía comprar en The International 2019.



Foto: Dota 2 Reddit

- Del 7 al 10 una figura Figma de la heroína Lina.

- Del 4 al 6 una réplica en miniatura de la espada Radiance, conocido item del juego.

- Del 2 al 3 un set de juego de mesa "Mahjong" con temática de Dota 2, además de una bonita caja púrpura.

- El primer puesto recibía un gran premio que incluye todos los demás premios junto a un peluche del courier "Burro" del juego.

¿Cuándo saldrá el Battle Pass The International 2020?

Normalmente, la fecha de su salida sería entre los primeros dias del mes de mayo del 2020. Los jugadores en esa época por fin podrían disfrutar de las opciones que ofrece un Battle Pass como las misiones, recompensas, cofres, eventos y más.

¿Hay probabilidad que el Battle Pass salga antes de lo normal?

Es muy probable que no, pues los pases de batalla salen habitualmente junto a un mensaje de Valve que nos indicaría que está cerca. Además, cuando están cerca entre los archivos del juego se filtra información muy importante como el próximo item prestige, arcana o posibles inmortales que lleguen.



Foto: Wykrhm Reddy

El otro problema, es que Valve no se ha pronunciado sobre una posible postergación del The International 2020 que sería celebrado en agosto de este año. Pues, la pandemia del coronavirus podría obligarlo a cambiar de fechas o cancelar el torneo. Así pase esto, no tenemos conocimiento por parte de Valve para cambiar la fecha del BP TI 2020.

Les dejamos la poca información que los jugadores de Dota 2 han podido encontrar del próximo Battle Pass TI 2020 que traería varios elementos que funcionaron en el pasado. Hasta el momento, tenemos confirmado que la temática no ha sido específicada y es libre, los creadores pueden enviar lo que deseen con ciertas restricciones.

Video ampliando un poco más del tema

