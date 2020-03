Dota 2: Los mejores trajes del concurso COSPOBRE 2.0 de Smash [FOTOS]

Fanáticos de Dota 2 existen en todo el mundo, pero en Perú perdura una gran fanaticada. Uno de los jugadores peruanos con más seguidores en el sector es Smash, con motivo de la cuarentena por el coronavirus ha vuelto a crear su concurso que premia al mejor Cospobre basado en el popular MOBA de Valve.

El ‘cospobre’ es un traje basado en algún personaje de una serie de televisión, animación, entre otros, con la característica de utilizar la menor cantidad de recursos posibles. Por eso se fusionan las palabras cosplay y pobre, así que la creatividad es lo que se termina premiando en este tipo de concursos.

Los mejores cospobres de Dota 2 del concurso de Smash

Tras el éxito del primer concurso realizado en junio del 2019, pues la participación del público fue muy amplia, Smash ha decidido crear una nueva edición. Debido a la cuarentena obligatoria por la pandemia del coronavirus que afecta el país, ha aprovechado la ocasión para este nuevo evento. Ahora les mostramos unos ejemplos muy divertidos y creativos:

Participante : Jordy Peter

Cospobre : Snapfire

"Con lo que encontré en mi habitación fue el material principal, que es el papel bond, también cinta, una funda, media roja, y unas correas. Lo que puedo decir es que para empezar las gafas, la boca y las orejas fueron dibujadas y recortadas. La funda la utilice como el cabello del héroe. La media roja fue la base de la pistola y para que se parezca le añadí papel bond al inicio. Use mi saco rojo como la piel del héroe.

También quiero agradecer a mi mascota por el total apoyo, ya que en mi mascota también le añadí algunas modificaciones como en su cabeza, los cuernos que fueron dibujados con papel bond, además, tiene en el cuello las pistolas que no se aprecian bien y para finalizar tiene las correas en su pecho como si fueran las correas de la montura. Gracias por todo prosor."



Foto: SmashDota

Participante : Dharil P Salazar

Cospobre : Medusa

"Bueno prosor que tenga una bonita cuarentena , para mi cospobre utilice los siguientes materiales:

- En la cabeza use globos como serpientes

- En el hombro use papel periódico como su armadura

- En el arco use una parte de canaleta con una cuerda

- En la parte del cuerpo use una colcha verde

Que tenga buen día prosor 🙂"



Foto: SmashDota

Participante : Greenway Jim

Cospobre : Axe con su casco Inmortal

"Buenos días, tardes o noches.

Le hablo por el Cospobre que estaba elaborando desde mi domicilio y deseo participar.

A continuación le presento un cosplay de Axe con su inmortal de la cabeza que hice hace unas horas.

Los materiales que utilicé son: papel engrudo, cartón, aluminio, luces (para los ojos) y un palo de madera. (la hacha).

De antemano, gracias por su atención y su apoyo a la comunidad dotera. Pase un buen día."



Foto: SmashDota

EL DATO: Para revisar otros cospobres que están participando en el concurso, revisa la galería de imágenes que se encuentra en la foto de portada.

¿Cómo participar en el concurso COSPOBRE 2.0?

Si crees que tienes una idea un gran COSPOBRE que pueda superar algunas de las presentaciones que has visto más arriba. Te dejamos la información para participar, recuerda que tienes hasta el 31 de marzo para enviar tu creación de Dota 2.

Información sobre el gran concurso COSPOBRE 2.0

Como muchas personas se encuentran en sus casas, pueden aprovechar para participar y ganar dinero en efectivo por mostrar su creatividad a todos. Estas son las reglas que publicó en su Facebook.

Reglas para participar

-La temática de los cosplay de este concurso tiene que ser exclusivamente de Dota 2. (Puedes ser una torre, un creep, un ítem, héroe, etc)

-Prohibido: utilizar fotos de internet de otros cosplays, utilizar a otras personas para el cosplay, tienes que ser tú mismo. Puedes solicitar la ayuda de amigos, mascota, etc. pero tú tienes que ser la parte principal del cosplay. (Imagen de referencia más abajo)

-El cosplay ganador será elegido en 2 fases por un jurado conformado por los moderadores de Smash y él. (Selección de Top 3, y luego selección del ganador)

-Importante: todo cosplay tiene que estar acompañado de un tipo de papel, cartel, etc. que diga “YoMeQuedoEnCasaProsor" escrito a mano.

-Deben enviar su foto por inbox a la fanpage oficial Freddy 'Smash' Sina con una descripción de los elementos y todo lo que usaron para realizar su cosplay.

-Y por último la regla más importante: ¡Esto es un concurso COSPOBRE! Smash premiará al cosplay más casual, no al más profesional. Es elaborar un cosplay con lo que tengas a la mano, y que el producto final sea lo más creativo posible.

Fechas

- Fecha límite de entrega: 31 de marzo hasta las 11:59 p. m. hora Perú.

- El 2 de Abril empezarán la fase de elección de los finalistas

- El 3 de Abril empieza la elección de los ganadores.

- El 4 de Abril anunciarán a los ganadores durante el stream de Smash.

Premios

-1er puesto – 100$ Dolares Americanos

-2do puesto – 30$ Dolares Americanos

-3er puesto – 20$ Dolares Americanos

Este fue el cosplay que ganó el primer lugar y los $100 en efectivo del primer concurso COSPOBRE de Dota 2 que realizó Smash.



Foto: SmashDota

Les estaremos informando los resultados de este divertido concurso que premia la creatividad de los doteros. ¿Te animarías a mostrar tu versión cospobre del alguna figura de Dota 2?

