Aseguran que Call of Duty Modern Warfare 2 Remasterd sería lanzado la próxima semana

A finales del 2019 llegó un juego muy esperado por todos. Se trataba de Call of Duty Modern Warfare Remasterizado. Este rápidamente se volvió un éxito en venta y críticas por parte de los jugadores y de los medios especializados.

Fue así, como hace unas semanas surgió el rumor de que este año sería lanzado Call of Duty Modern Warfare 2 Remasterizado. Y si bien no había una fecha programado, un nuevo rumor ha surgido que asegura que este llegaría la próxima semana.

Según el usuario de Twitter conocido como @TheGamingRevolution, quien es una de las fuentes más confiables actualmente, la remasterización de este juego llegaría el lunes 30 de marzo.

I just spoke to @Okami13_ , and according to him, Modern Warfare 2 Campaign Remastered is releasing next Monday on the 30th of March!

Eso no es todo. Y es que la cuenta de Twitter @charlieINTEL, compartió lo que sería la portada oficial de este juego. Una curiosidad de esta portada es que aparece Campaign Remastered, lo que hace pensar que solo estará disponible la campaña oficial del juego más no el multijugador.

Por su parte, el usuario @Okami, aseguró que el multijugador de Modern Warfare 2, se agregará en Modern Warfare 2019. Esto sería con el objetivo de no dividir la base de jugadores existentes.

To be clear.. it won't be a direct remaster of the multiplayer ☹️



Instead they're taking the maps and adding them to MW 2019 so as to not split the community again. Just heard this within the last week and I'm letting you guys know now.