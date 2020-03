Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered estará disponible mañana [VIDEO]

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, la versión remasterizada de la campaña de este aclamado shooter de 2009, acaba de ser revelado como una certeza de la forma más inesperada: en la PlayStation Store de Alemania.



Foto: Twitter @Nibellion

El juego nos permitirá jugar el modo campaña de Call of Duty: Modern Warfare 2 como nunca lo hemos visto antes. Según la fecha en PlayStation Store, el juego podrá ser descargado desde mañana martes 31 de marzo.

¿Qué contiene Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered?

Como su nombre lo indica, este remaster contendrá solamente el modo campaña del juego que todos los fans de los first-person shooters adoran. Escenas clave como tu paso por el medio oriente mientras esperas un ataque aéreo o el controversial "No russian" con Makarov volverán a la vida con detalles más nítidos que nunca.

BREAKING: PlayStation Store Germany has LEAKED the Modern Warfare 2 Campaign Remastered TRAILER + SCREENSHOTS https://t.co/UTbj8tAT5t pic.twitter.com/Xcfe9ko5qB — Call of Duty News (@charlieINTEL) March 30, 2020

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered costaría US$25.00 y dentro de este ofrecimiento está también un bundle denominado "Classic Ghost Bundle". Este conjunto nos traerá una serie de artículos in-game entre los que resalta un skin con la apariencia original de Ghost.

Este conjunto servirá tanto para el modo multijugador de Call of Duty: Modern Warfare como para Call of Duty: Warzone.

Si bien esta versión remasterizada de Call of Duty: Modern Warfare 2 solamente incluye su modo campaña prescindiendo de su modo multijugador. Pero no se desanimen, ya que se sabe por medio de las filtraciones que sus mapas más emblemáticos llegarán al modo multiplayer de Call of Duty: Modern Warfare (2019).

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered es un título que muchos fans esperaban. El precio de venta de este juego, junto al bundle que incluye, ha sorprendido gratamente a más de uno, si consideramos que estamos hablando de Activision.

