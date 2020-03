VALORANT: partidas clasificatorias, nuevo agente, cosméticos y más

Durante un evento cerrado de la fase alfa online para el próximo título de Riot Games, Valorant, los jugadores pudieron ver de primera mano el tan esperado juego FPS. Presentó a algunos de los mayores creadores de contenido como CouRage, TimTheTatman y shroud, así como al periodista de ESPN Tyler Erzberger.

Lo que les contaremos a continuación proviene de la versión alfa de Valorant, por lo que algunas características podrían cambiar en la próxima versión beta pública e incluso para el lanzamiento oficial del juego.

Valorant tiene ocho personajes jugables. Riot ahora ha agregado un agente más a la alineación, llevando el total a nueve agentes jugables, pero este número probablemente aumentará.

Breach, el noveno personaje de Valorant, es similar a Brimstone en apariencia con una barba y bigote de jengibre, según un jugador de la prueba. Breach fue uno de los agentes más poderosos en el juego debido a sus habilidades mortales y su habilidad definitiva, según varios analistas.

La habilidad "C" de Breach se llama Aftershock, mientras que sus habilidades "Q" y "E" se denominan Flashpoint y Fault Line. Flashpoint es, como su nombre lo indica, similar a un Flashbang, mientras que la habilidad Fault Line recuerda a una Stun Grenade, que ralentiza y balancea el objetivo del enemigo.

Sin embargo, su habilidad máxima, Rolling Thunder, provocó una protesta entre los jugadores de prueba porque causó grandes cantidades de daño a los jugadores enemigos.

Otros agentes como Viper, Sova y Sage fueron muy elogiados por las pruebas de juego. Omen, por otro lado, se consideraba un agente relativamente débil porque su habilidad máxima, From the Shadows, habia sido nerfeada y los jugadores podían frenarlo fácilmente.

Un jugador señaló que podrían desbloquear un nuevo agente de forma gratuita después de jugar algunos partidos. Al comienzo de la prueba de juego, cada jugador tenía que desbloquear cuatro agentes, con cinco disponibles para usar.

the Valorant beta client and Vanguard anti-cheat has been found publicly available to download on Riot's website



no you cannot log into Valorant without a whitelisted account so you can stop now pic.twitter.com/qTB7L9ml5i