Valve anuncia Artifact 2.0 que contará con versión Beta y más cambios

La semana pasada, el equipo de Valve encargado de Artifact anunció que iban hacer anuncios importantes en estos días. Finalmente, la fecha llegó y el 30 de marzo se animaron a hablar del próximo cambio de Artifact con beta 2.0 que traerá muchos cambios importantes al olvidado juego de cartas.

En el blog, mencionan que los cambios más importantes que llegarán será la posibilidad de hacer zoom al tablero y poder controlar las tres líneas de juego al mismo tiempo, pero sin obviar la forma individual. Además, añadirán una forma más sencilla de aprender a jugarlo.

¿Cuál es el plan?: Artifact Beta 2.0



Foto: Valve

Esta fase beta contará con un cliente independiente al juego original, por lo que el progreso de ambos juegos serán separados. Dentro de la beta no habrá posibilidad de comprar cartas para evitar que los jugadores se enfrenten a otros con barajas más poderosas. Como novedad, han añadido un modo de juego llamado "selección de héroe", allí podrás armar tu baraja sin ninguna presión.

Por ahora está versión beta de Artifact 2.0 estará en privado, los desarrolladores mandarán mensajes avisando que han lanzado invitaciones y los afortunados podrán recibirlos en su correos.

¿Cómo participar en la beta de Artifact 2.0?



Foto: Artifact

Actualmente, el equipo de desarrollo ha mostrado una ruta actual que están siguiendo:

Probar cosas aburridas <- Estamos en ello. Invitaciones poco a poco, comenzando con los jugadores del lanzamiento original (aumentándolas de forma similar a Dota 2). Trabajar en la beta, eventualmente haciendo la transición a una beta abierta. Salir de la beta (con suerte más rápido que en Dota 2).

Algunas preguntas y respuestas con respecto a una beta key de Artifact 2.0.



Foto: Valve

P. No he jugado al juego original. Si compro el juego original ahora, ¿puedo usar la versión beta?

R. No, daremos prioridad a las personas que compraron antes de la fecha de hoy.



P. He jugado al original, ¿tendré acceso a mis estadísticas, cartas, barajas, etc... del juego original?

R. En la nueva versión, las cartas se desbloquean a través del juego. Es probable que las cartas individuales hayan sido cambiadas, eliminadas o sean completamente nuevas; así que las barajas y estadísticas antiguas no serían válidas.



P. ¿Puedo comprar cartas o paquetes en la beta?

R. Tenemos algunas ideas sobre lo que nos gustaría vender, pero ninguna de ellas son cartas o paquetes.



P. Soy miembro de la prensa, una celebridad, un «streamer», un «influencer», un jugador profesional, etc. ¿puedo usar la beta?

R. La selección será primordialmente aleatoria. Así que… ¿quizás?

Estos son solo algunos cambios de lo que Valve está planteando para el regreso de su juego de cartas Artifact con su versión 2.0. ¿Crees los creadores de Steam podrán hacer el comeback con este videojuego?

Fuente: Steam

