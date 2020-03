Resident Evil Resistance: beta al fin operativo en PlayStation 4 y PC

Luego de cuatro largos días, el beta abierto de Resident Evil Resistance ya se encuentra 100% operativo en PlayStation 4 y PC. Se supone que este beta tendría que haberle dado acceso a todos los interesados el día 27 de marzo, lamentablemente problemas con el matchmaking aparecieron y se tuvo que retrasar hasta hoy.

Due to technical issues, there is a delay for the RE Resistance Open Beta on PS4 and Steam. The XB1 version is unaffected and is available. We're working to resolve the issue as soon as we can and will keep you updated. Apologies for the inconvenience.