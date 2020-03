Gamescom contempla hacer un show digital por causa del coronavirus

Los organizadores del Gamescom 2020 han emitido un comunicado, a través de su página web, donde indican que el evento de todos modos se llevará a cabo desde el 25 al 29 de agosto. Sin embargo, se está explorando otra posibilidad provocada por el coronavirus.

In view of #COVID19, existing digital formats such as #gamescom: Opening Night Live and gamescom now will be significantly expanded. Whether #gamescom2020 will take place as usual or as a digital gamescom will be determined in mid-May.

