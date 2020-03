Call of Duty: Modern Warfare Campaign Remastered llega primero a PlayStation 4

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered hace hoy su debut, luego de una andanada de filtraciones ayer, en PlayStation 4 de forma exclusiva durante un mes. Posterior a ese tiempo llegará a PC y también a Xbox One.

Activision sigue luciendo el compañerismo y preferencia que mantiene con Sony y permite que este juego sea un exclusivo temporal. Una pena para los usuarios de otras plataformas, pero bueno, así son los negocios en algunas ocasiones.

Acerca de Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered

El talentoso equipo de Beenox Inc. (Crash Team Racing Nitro-Fueled, entre otros títulos) son los encargados de permitirnos volver a una de las campañas, de un first-person shooter, más controversiales en la historia de los videojuegos.

Call of Duty: Modern Warfare 2 vuelve con características de la generación actual de consolas, como resolución en 4K y soporte HDR en consolas que lo soporten. Los usuarios de PC disfrutarán de un frame rate desbloqueado y soporte para monitores ultra-anchos.

Eso quiere decir que escenas clave como tu paso por el medio oriente mientras esperas un ataque aéreo o el controversial "No russian" con Makarov volverán a la vida con detalles más nítidos que nunca.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered tiene un precio de US$20.00 en la tienda de PlayStation. Dentro de este ofrecimiento está también un bundle denominado "Classic Ghost Bundle". Este conjunto nos traerá una serie de artículos in-game entre los que resalta un skin con la apariencia original de Ghost.

Este conjunto servirá tanto para el modo multijugador de Call of Duty: Modern Warfare como para Call of Duty: Warzone.

Esta versión remasterizada de Call of Duty: Modern Warfare 2 solamente incluye su modo campaña prescindiendo de su modo multijugador. Pero no se desanimen, ya que se sabe por medio de las filtraciones que sus mapas más emblemáticos llegarán al modo multiplayer de Call of Duty: Modern Warfare (2019).

¿Posees un PlayStation 4? Pues aprovecha este exclusivo de tiempo limitado que supone un gasto ni tan alto ni tan bajo considerando los extras que recibirás y que estamos hablando de Activision. Nos vemos en el campo de batalla. Bravo-six, going dark.

