Humble Bundle: ayuda a combatir el coronavirus con este tremendo pack

A raíz del los efectos en todo el mundo del coronavirus, Humble Bundle se ha unido con un equipo de desarrolladores, editores y creadores para hacer un pack de ayuda con la finalidad de brindar apoyo a las organizaciones que están haciéndole frente a esta pandemia.

Help conquer #COVID19 with this special one-week bundle featuring over $1000 in games and ebooks for just $30. 100% of the proceeds from your bundle purchase go to support organizations responding to COVID-19. https://t.co/HGcpHEW6JZ pic.twitter.com/ZCZf2XpWzr