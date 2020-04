Call of Duty: Warzone no muestra piedad a los tramposos

Call of Duty: Warzone, el battle royale basado en la última entrega de Modern Warfare, ha ganado mucha popularidad en menos de un mes de haberse lanzado. Sin embargo, esa popularidad también viene con una porción de usuarios que no juegan limpio, es decir, tramposos.

Cheaters not welcomed in Call of Duty: Warzone. Here's what we're doing about it. https://t.co/3gASGH1xpy pic.twitter.com/k5lVOI2TZz