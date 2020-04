Clash Royale Temporada 10: nueva carta, arena, skins y más [VIDEO]

Una jugada interesante por parte de Supercell pues este tipo de movidas suelen llegar a Clash Royale con el inicio de una nueva temporada, pero en esta oportunidad desde este 02 de abril podremos disfrutar del Espíritu de Curación. También, revelaron una nueva arena, cambios de balance, nuevos emotes y más.

El Espíritu de Curación es una carta en concepto idéntica al Espíritu de hielo, mismos puntos de vida, mismos puntos de daño, misma velocidad, incluso mismo salto, la diferencia que al impactar el Espíritu de Curación dejará un aura de curación para las tropas aliadas que se encuentren en rango.

La nueva carta de Supercell tendrá la capacidad de curar hasta 181% más que el hechizo de curación. Este porcentaje tan alto es por que el efecto de curar sucederá de manera rápida y durará muy poco. Además, el espíritu de curación deberá impactar en alguna tropa o torre enemiga para activar su aura.

El espíritu de curación estará disponible desde este 2 de abril, lo mejor de todo que no perderás ninguna carta, no gastaras oro, no tendrás que mejorarla para poder usarla, todo lo que tenías con el hechizo de curación, automáticamente será trasladado al espíritu de curación apenas sea liberado.

Por si fuera poco, también se revelaron las novedades que veremos con el inicio de la temporada 10, una nueva arena será introducida junto con el nuevo pase royale que traerá nuevos emotes, y una increíble skin de torres del rey. Además los challenges que trae supercell semana a semana traerán el doble de oro.

Cambios de Balance

Arquero mágico: se reduce su alcance (7 > 6), aunque sus flechas tendrán el mismo rango, tendrá que estar un poco más cerca para disparar.

Barril de esqueletos: aumenta su velocidad (medio > rápido) pero pierde 15% en puntos de vida.

Choza de duendes: Se reduce 20% su tiempo de vida pero al morir invocará 3 duendes.



Estons son todos los cambios que veremos a partir del 07 de abril con la temporada 10. | Fuente: Royaleapi.com

Esto seria todo lo que Supercell nos tiene preparados por el momento, la temporada 10 iniciará el 06 de abril y los cambios de balance serán efectivos desde el 07 de abril. Los cambios y novedades que Clash Royale recibe mes a mes sin duda le ha dado vida a este popular juego de estrategia en tiempo real.

