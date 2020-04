Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered no incluirá multiplayer y esta es la razón

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered apareció ayer en exlusiva para PlayStation 4. Lamentablemente este lanzamiento no fue la sorpresa que Activision pretendía que fuese, pero de todos modos los usuarios están contentos... en parte. Muchos de ellos se preguntan: "¿Y el modo multiplayer?"

Announcing Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, featuring the UDT Classic Ghost Bundle for instant access in #ModernWarfare and #Warzone

FULL INTEL HERE: https://t.co/PGHFNodMAa#CallofDuty pic.twitter.com/aOsQTKdrFZ