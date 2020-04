Call of Duty: Modern Warfare 2 recordando el impacto de su misión más controversial

La llegada de Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered hizo que muchos fanáticos de este shooter acudieran en masa a adquirirlo en la PlayStation Store. Después de todo, estamos hablando de uno de los juegos más importantes de la década pasada. Sin embargo, toda esa popularidad, también vino con mucha controversia.

Vladimir Makarov, el antagonista de esta entrega, nos decía "Nada de ruso". Estas ominosas palabras eran la antesala de lo que iba a suceder: un atentado de falsa bandera, haciéndose pasar por terroristas norteamericanos, en un aeropuerto de Moscú con el fin de iniciar un conflicto con Estados Unidos.

Lo gráfico de su ejecución y lo explícito de sus detalles levantaron mucho revuelo entre la prensa ajena y propia a los videojuegos. Después de todo, no solamente el juego nos pone en el papel de un espectador, sino que somos parte activa en la masacre de gente que nada tiene qué ver con un potencial conflicto de escala internacional.

Sin embargo, esta fue una decisión calculada. Si hay algo que todas las entregas de la serie "Modern Warfare" tienen en común, es la descripción a detalle de "escenas que pueden perturbar" a los jugadores. Esto incluso se hace patente también en Modern Warfare de 2019.

Al inicio del juego, cuando decidimos que jugaremos el "Modo campaña", un mensaje nos advierte diciendo que una misión "tiene contenido perturbador que podría ofender a algunos jugadores". Si la respuesta es positiva, podremos jugar esta misión. En caso contrario, se nos narrará los eventos de la misión en cuestión.

No hay ninguna penalización al no jugar esta misión. Es más, esta no otorga al jugador un trofeo o un logro en los sistemas donde se encuentra presente. Eso quiere decir que formar parte de esta misión es una decisión enteramente personal. Despues de todo, el juego está dirigida a una audiencia madura por su clasificación M.

No estamos exagerando cuando decimos que esta misión fue uno de los temas más controversiales en la historia de los videojuegos, incluso llegando al punto en donde esta sección del juego fue completamente retirada de la versión rusa de Call of Duty: Modern Warfare 2.

Luego de 10 años y tres meses, nuevamente volvemos a las botas de Joseph Allen. Un soldado norteamericano que cree haber engañado a Makarov y a sus secuaces. Un soldado cuyo cuerpo inerte encenderá la chispa del conflicto que pretendía evitar. "Nada de ruso" y nada de escrúpulos.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered actualmente se encuentra disponible en PlayStation 4 y llegará a Xbox One y PC el día 30 de abril.

