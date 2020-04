Call of Duty: Modern Warfare se filtran mapas de la temporada 3

Call of Duty: Modern Warfare está a menos de una semana de iniciar su temporada 3. La llegada de esta nueva temporada, el 7 de abril, traerá diversos cambios y contenido al shooter de Infinity Ward y Activision. De la misma forma Warzone, su battle royale gratuito, también verá la llegada de nuevos elementos.

Oh hey Village pic.twitter.com/m5l7Vahfyu — Zac - KRNG Immortal (@WhosImmortal) April 1, 2020

Immortal, un streamer de Karnage Clan, colocó en su cuenta de Twitter algunas capturas que nos darían un adelanto con respecto a los mapas que podemos esperar cuando entre en funciones la temporada 3 de Call of Duty: Modern Warfare.

En su primer tuit vemos que el mapa "Village" es seleccionable. Este mapa formaba parte del modo multijugador de Call of Duty: Modern Warfare 3 de 2011. Otro de los mapas que alzanzó compartir con sus seguidores fue "Backlot".

Also, hi Backlot pic.twitter.com/uxD7XVtbR8 — Zac - KRNG Immortal (@WhosImmortal) April 1, 2020

"Backlot" es un mapa que apareció por primera vez en Call of Duty 4: Modern Warfare, la entrega que comenzó la serie de juegos Modern Warfare. Immortal aclara que, si bien pudo seleccionar estos mapas, no pueden ser jugados. Simplemente el juego no inicia en lo absoluto.



Foto: Activision

Muchos fans esperaban la llegada de mapas de Modern Warfare 2, a propósito del lanzamiento de la versión remasterizada de la campaña, sin embargo todo indica que esto no será posible al menos por ahora.

Activision dejó en claro, ayer en un comunicado, que Modern Warfare (2019) es un juego que seguirá creciendo y que irá viendo la llegada de mapas icónicos de otras entregas con ciertos ajustes para que no desentone del resto.

