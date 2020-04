Call of Duty Mobile: inicia la temporada 5 con novedades [VIDEO]

La popular franquicia de Call of Duty lanzó su versión para dispositivos móviles en octubre del año pasado. Desde entonces, han conseguido un buen nivel de visibilidad (la reputación de la franquicia respalda su avance) pero ahora traen novedades para los jugadores.

Se trata nada más y nada menos que de Steel Legion, nombre que le dieron a la 5ta temporada del título de disparos y tiene a los robots como protagonistas de la acción.

Todas estas novedades de Call of Duty: Mobile ya está disponible para los jugadores de iOS y Android. Les gustaría saber cuales son los cambios que trae esta nueva temporada? Pues como veremos, la entrega hereda varios elementos de los títulos para consolas y PC.

Tal como anticipamos, una de las novedades llega a la versión para móviles directamente desde Call of Duty: Black Ops 4. Se trata del arma GKS, disponible en su versión de PC y consolta, y ahora presente en el pase de batalla de la versión móvil.

El Premium Pass añade nuevos personajes. Uno de ellos llega desde Black Ops 2, el protagonista de aquel juego, David Section Mason. Además se incluye a Reaper, un robot listo para la batalla. En plan futurista, Call of Duty: Mobile suma armas como el AK-117 y la M4. Además hay nuevos botines en el modo competitivo.

💪 Season 5: Steel Legion has arrived on #CODMobile!



☑ 2v2 Showdown

☑ FPP Warfare Mode

☑ New Battle Pass

☑ New Ranked Season pic.twitter.com/aehD5Z3kJ7