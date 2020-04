The Last of Us Part II se retrasa por coronavirus indefinidamente

Naughty Dog, desarrolladores de The Last of Us Part II, acaban de revelar en su cuenta oficial de Twitter que su juego más reciente tendrá que ser retrasado indefinidamente por temas de logística.

A message from us about the delay of The Last of Us Part II: pic.twitter.com/aGsSRfmJ8a — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 2, 2020

Estos "problemas de logística" a los que hacen referencia, claramente tienen que ver con el brote del coronavirus en todo el mundo y a la forma en como este afecta la cadena de producción de muchos juegos en su versión física. Naughty Dog se niega a lanzar el juego en formato digital sin tener disponible la versión física disponible en tiendas.

Por su lado, Sony Interactive Entertainment, comunicó a través de la cuenta de Twitter oficial de PlayStation que, aparte de The Last of Us Part II, también se verá afectado por esta misma problemática el lanzamiento de Marvel's Iron Man VR.

Update: SIE has made the difficult decision to delay the launch of The Last of Us Part II and Marvel's Iron Man VR until further notice. Logistically, the global crisis is preventing us from providing the launch experience our players deserve. — PlayStation (@PlayStation) April 2, 2020

Es una pena ver que unos títulos tan esperados hayan tenido que ser retrasados. Especialmente The Last of Us Part II, que en este caso, va pasando por su segundo retraso. Esperemos que no corra con el mismo destino Ghost of Tsushima de Sucker Punch, otro exclusivo de PlayStation.

Algunos fans incluso han manifestado su enfado con Naughty Dog en redes sociales. Sin embargo, esta es una situación fuera de su esfera de responsabilidad.

The Last of Us Part II subirá las apuestas en cuanto a violencia y contenido sexual

Hace unos meses supimos que la ESRB le otorgó a la secuela de The Last of Us una clasificación M, la máxima clasificación para videojuegos en plataformas comerciales. ¿El motivo? Pues dentro de la clasificación podemos encontrar las causas que llevan a este veredicto:

"Sexual Content: Non-explicit depictions of sexual behavior, possibly including partial nudity."

Es decir, The Last of Us Part II describirá de forma no-explícita comportamientos de índole sexual y podría incluir hasta desnudez parcial.

Si bien el primer juego también lucía una M en su carátula, no se apreciaba el contenido que se describe para la secuela. Por el momento esto no se ha visto en los múltiples tráilers alguna escena que podría dar a pie al contenido descrito, así que resulta bastante particular saber que esa descripción esté presente en el juego

