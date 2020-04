VALORANT: conoce a Jett y sus habilidades [VIDEO]

Valorant, el próximo juego de Riot Games, acaba de liberar un nuevo video en donde la protagonista es Jett. Si bien ya la habíamos visto en el arte del juego y algunas ilustraciones promocionales, por fin podemos saber un poco más de sus habilidades.

Recordemos que Valorant es un juego en donde las habilidades y el trabajo en equipo son claves para asegurar la victoria. El correcto balance y sinergia de las habilidades de los agentes nos ofrecerán una gran cantidad de combinaciones.

El estilo de lucha ágil y evasivo de Jett le permite correr riesgos que nadie más puede. Será perfecta para los jugadores más impulsivos, cortando a los enemigos antes de que siquiera sepan qué los golpeó.

-Estallido de nubes: lanza una nube de niebla que oscurece la visión. Al mantener presionado el botón de la habilidad se puede alterar la trayectoria del vuelo.

-Corriente ascendente: después de un pequeño tiempo de casteo, te propulsas hacia arriba.

-Viento de cola: ejecutas un dash por una corta distancia hacia la dirección en la que te estás moviendo.

-Blade Storm: te armas de siete poderosos cuchillos arrojadizos que hacen daño y matan al dar en la cabeza. Conseguir una kill restaura todas las dagas. El click izquierdo lanza una daga. EL click derecho lanza todas las dagas en un disparo único.

Curiosamente no pudimos ver esta última habilidad en el video. Es muy probable que lo veamos dentro de poco en persona durante el período de beta cerrada de Valorant desde el 7 de abril.

La semana pasada llegó a Twitter una filtración centrada en un evento que tomó lugar el pasado fin de semana. La filtración indica que se podrá ver a ciertos creadores de contenido, que son conocidos en la escena de los shooters, jugando Valorant y dando sus impresiones al respecto

Riot's previously scheduled Valorant gameplay capture event with big name esports pros, streamers, and youtube creators that was postponed due to the coronavirus will be happening as an online event starting tomorrow through Sunday, sources tell me https://t.co/DMMKYhXyD1