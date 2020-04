Battle.net: jugadores de Overwatch y Call of Duty reportan problemas

Varios jugadores de Call of Duty y Overwatch están reportando periodos de espera extremadamente largos cuando tratan de ingresar a Battle.net, el cliente de juegos de Blizzard que ofrece los juegos en cuestión y más.

We are aware of network congestion resulting in slower download speeds during peak internet hours.



See our Support Site for information and updates: https://t.co/hOa3EEljwf