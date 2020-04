Fortnite: Deadpool ya está aquí y te contamos como obtenerlo [VIDEO]

El polémico y carismático Deadpool ha aparecido desde que se lanzó el Capítulo 2, Temporada 2 hace poco menos de dos meses, en el trailer de lanzamiento de la temporada 2 de Fortnite.

Desde entonces, ha estado dando a los jugadores desafíos semanales que nos han otorgado varios cosméticos con temas de Deadpool. Hoy es el día en que todo el trabajo vale la pena y finalmente tenemos la skin, así que prepárate para ver muchos Deadpools en las partidas.

Para desbloquear el skin, deberás haber comprado el Pase de Batalla del Capítulo 2, Temporada 2 y luego completar cada desafío de las últimas 7 semanas de Deadpool para que puedas desbloquearlo y obtener la máscara.

Para acceder a los desafíos de Deadpool, deberá ir a la pantalla de Fortnite HQ. Esto está en la pestaña "Pase de batalla". Verá a todos los agentes de pie alrededor de la sala principal. En la parte superior derecha hay un respiradero, y cuando lo selecciones entrarás en el escondite de Deadpool.

Aquí es donde puedes acceder a los desafíos semanales de Deadpool. El primero es simplemente leer la nota que escribió a Epic Games, que se encuentra junto a la computadora en su escondite.

El resto de los desafíos son un poco más difíciles, y a medida que los completes, el escondite de Deadpool cambiará. Eventualmente aparece, sentado en medio de sus pilas de papel higiénico acumulado.

Una vez que hayas completado cada uno de estos, dirígete a una partida y busca un teléfono o una portapotty. Entra para convertirte en el mejor superhéroe: una vez que salgas, serás Deadpool y serás el dueño de la piel.

La próxima semana esperamos dos desafíos más que deberían desbloquear un segundo estilo de máscara sin máscara para Deadpool, por lo que estos desafíos aún no han terminado. Esperemos que estas guías lo ayuden a completar todos los desafíos sin demasiados problemas.

Hoy también se inicia un evento especial de Deadpool. Aparentemente se está apoderando de The Yacht y organizando algún tipo de fiesta.

Starting tomorrow, I’M crashing this party. There’ll be music, tacos, and a whole lotta Deadpool.



Trust me, you don’t want to miss this. pic.twitter.com/ubrsOFalvf