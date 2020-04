CoD: Modern Warfare y Warzone aprovecha el fin de semana con doble de experiencia

Activision nos quiere tener engreidos durante este fin de semana. Resulta que, aparte del fin de semana gratis del modo multiplayer de Modern Warfare, ahora también obtendremos el doble de experiencia (XP x2) para nuestras armas, nuestro rango y también en el Battle Pass.

Double down on XP all weekend long. Starts tomorrow for #ModernWarfare and #Warzone. pic.twitter.com/9yFm8bCjID — Call of Duty (@CallofDuty) April 2, 2020

Este incremento de la experiencia se hará activo en Modern Warfare y también en Warzone. Si la intención de Activision es la de mantener a los jugadores atornillados al asiento durante este fin de semana, pues lo están logrando.

Como si esto no fuera poco, el equipo de Activision liberó 10 niveles del Battle Pass para todos lo que lo poseen. Eso quiere decir que regalaron un equivalente a 15 dólares aproximadamente, en forma de items, a sus usuarios más dedicados.

Battle Pass Owners: 10 Tiers on us.



Jump into #ModernWarfare or #Warzone to claim. pic.twitter.com/1Ez9ncNj7k — Call of Duty (@CallofDuty) April 2, 2020

Lo curioso de este asunto es que, por ejemplo, si estabas en nivel 95 puedes recibir el mismo beneficio. Los 5 niveles sobrantes se acumulan para el Battle Pass de la temporada 3.

Hablando de la temporada 3, se espera que esta sea revelada dentro de muy poco tiempo. Su estreno debería coincidir con el final de esta temporada 2 el 7 de abril de no mediar ningún inesperado inconveniente.

Así que ya lo sabes, no hay excusa para aburrirse este fin de semana con Call of Duty: Modern Warfare y Call of Duty: Warzone. Aprovecha en probar diferentes configuraciones de tu loadout y tal vez descubras una nueva arma favorita para barrer con la competencia.

