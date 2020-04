Call of Duty: Modern Warfare temporada 3 llega este miércoles

La cuenta oficial en Twitter de Call of Duty anunció, de la forma más inesperada, que la temporada 3 hará su llegada en Call of Duty: Modern Warfare y Call of Duty: Warzone a partir de la próxima semana en PlayStation 4, Xbox One y PC.

"Season Three" se lee en el pequeño video en donde se aprecia a cuatro soldados, incluyendo a Ghost en el fondo. Lo que ha llamado la atención de muchos fue el operador que se encuentra en el centro luciendo una prótesis en su pierna izquierda, se trata de Alex del modo campaña de Modern Warfare.

La temporada 3 de Call of Duty: Modern Warfare también traerá su respectivo Battle Pass que será posible también obtenerlo en Call of Duty: Warzone. Los jugadores de este shooter están a la espera de más detalles.

¿Qué mapas podemos esperar ver en la temporada 3 de Call of Duty: Modern Warfare?

Immortal, un streamer de Karnage Clan, colocó en su cuenta de Twitter algunas capturas que nos darían un adelanto con respecto a los mapas que podemos esperar cuando entre en funciones la temporada 3 de Call of Duty: Modern Warfare.

Oh hey Village pic.twitter.com/m5l7Vahfyu — Zac - KRNG Immortal (@WhosImmortal) April 1, 2020

En su primer tuit vemos que el mapa "Village" es seleccionable. Este mapa formaba parte del modo multijugador de Call of Duty: Modern Warfare 3 de 2011. Otro de los mapas que alzanzó compartir con sus seguidores fue "Backlot".

Also, hi Backlot pic.twitter.com/uxD7XVtbR8 — Zac - KRNG Immortal (@WhosImmortal) April 1, 2020

"Backlot" es un mapa que apareció por primera vez en Call of Duty 4: Modern Warfare, la entrega que comenzó la serie de juegos Modern Warfare. Immortal aclara que, si bien pudo seleccionar estos mapas, no pueden ser jugados. Simplemente el juego no inicia en lo absoluto.



Foto: Activision

Muchos fans esperaban la llegada de mapas de Modern Warfare 2, a propósito del lanzamiento de la versión remasterizada de la campaña, sin embargo todo indica que esto no será posible al menos por ahora.

Si deseas saber las últimas noticias de Apu League, no te olvides de revisar periódicamente nuestra web o las publicaciones en la fanpage de Líbero Esports.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

¡No te olvides de ver al Barbón Gamer los lunes y miércoles a las 11:00 am por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!