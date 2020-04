Nintendo Switch: Koei-Tecmo y 505 Games con ofertas en la eShop

La eShop de Nintendo Switch actualmente está con una venta del editor japonés Koei-Tecmo y también de 505 Games. Los precios muestran descuentos de hasta 50% con respecto a su precio original.

Si es que eres fan de los RPGs japoneses estás ofertas te caerán como anillo al dedo. Si tenemos en cuenta títulos como Knights of Azure 2 tendrás muchas horas de diversión. Por otro lado, si lo tuyo son experiencias más calmadas y contemplativas, puedes echarle un ojo a lo propuesto por 505 Games.

Descuentos de Koei-Tecmo en la eShop de Nintendo Switch

-Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk DX: $31.99 (descuento del 20%).

-Atelier Escha & Logy: Alchemists of the Dusk Sky DX: $31.99 (descuento del 20%).

-Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea DX: $31.99 (descuento del 20%).

-Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack: $71.99 (descuento del 20%).

-Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout: $41.99 (descuento del 30%).

-Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends Definitive Edition: $27.99 (descuento del 30%).

-Nights of Azure 2: Bride of the New Moon: $29.99 (descuento del 50%).

Este conjunto de descuentos estarán vigentes desde hoy hasta el 19 de abril.

Descuentos de 505 Games en la eShop de Nintendo Switch

-ABZÛ: $13.99 (descuento del 30%).

-Bloodstained: Ritual of the Night: $27.99 (descuento del 30%).

-Brothers: A Tale of Two Sons: $10.49 (descuento del 30%).

-Last Day of June: $9.99 (descuento del 50%).

-Terraria: $20.99 (descuento del 30%).

-Zumba® Burn It Up!: $27.99 (descuento del 30%).

Al igual que en las ofertas anteriores, estas también estarán vigentes hasta el 19 de este mes. Así que hay tiempo, por si estamos algo corto de efectivo, para esperar hasta quincena y aprovechar una de estas ofertas.

