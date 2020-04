The Last of Us Part II: Sony busca borrar los videos filtrados del juego [VIDEO]

The Last of Us Part II, la creación más reciente del estudio Naughty Dog, acaba de ver su propia porción de filtraciones desde ayer. La cuenta de YouTube "E for Easy-Gaming" ha subido desde hace unas horas secciones de gameplay que nadie había visto de este juego tan esperado.

Los medios de obtención de este registro del gameplay de The Last of Us Part II no están claros y Sony está actualmente con la vista puesta en desaparecer dichos videos de YouTube antes que más gente los pueda ver.

El primer video que pusimos líneas arriba junta dos videos en uno solo. Este nos muestra una especie de mini-juego en donde podremos tocar la guitarra de Ellie luego de despertar y cubrir su vapuleada espalda. Un pequeño momento de solaz luego de un intenso conflicto hasta donde suponemos.

El segundo video llama un tanto más la atención. Esta porción de The Last of Us Part II nos permite ver un intercambio entre Ellie y Dina acerca de una serie de películas mientras montan sus respectivos caballos en un paraje de nieve.

El video en cuestión ha captado la atención particular de muchas personas por estar con subtítulos en tailandés. El juego no cuenta con un doblaje en ese idioma, pero sí con subtítulos para las personas de esa parte del mundo. ¿Acaso el origen de esta filtración es Tailandia?

Esto sin duda levanta más preguntas que respuestas y Sony está más que determinado en encontrarlas.

The Last of Us Part II se retrasa por segunda vez

Hace unos días supimos que Naughty Dog, desarrolladores del juego, anunciaron en su cuenta oficial de Twitter que este será retrasado indefinidamente por temas de logística.

A message from us about the delay of The Last of Us Part II: pic.twitter.com/aGsSRfmJ8a — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 2, 2020

Estos "problemas de logística" a los que hacen referencia, claramente tienen que ver con el brote del coronavirus en todo el mundo y a la forma en como este afecta la cadena de producción de muchos juegos en su versión física. Naughty Dog se niega a lanzar el juego en formato digital sin tener disponible la versión física disponible en tiendas.

Si deseas saber las últimas noticias de Apu League, no te olvides de revisar periódicamente nuestra web o las publicaciones en la fanpage de Líbero Esports.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

¡No te olvides de ver al Barbón Gamer los lunes y miércoles a las 11:00 am por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!