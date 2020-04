Resident Evil 8 habría comenzado como Revelations 3 según filtraciones

Nuevos detalles acerca del rumoreado Resident Evil 8 aparecieron en la noche de ayer. Dusk Golem, un notorio allegado a la industria de los videojuegos que postea filtraciones que suelen ser realidad, ha revelado los orígenes de la octava entrega de este juego de horror y supervivencia.

Okay, so the little game is done. This will be breaking this month with more details later not by myself, but I've needed to clear some stuff up. "Resident Evil 2021" is Resident Evil 8, but it wasn't always RE8. During most of its development it existed as Revelations 3.