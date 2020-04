Fortnite: ¿Cómo desbloquear el estilo de la skin de Deadpool? [GUÍA]

Epic Games ha puesto muchos problemas a los jugadores de Fortnite para completar los desafíos de la Semana 7. Pues, dentro de ellos estaban los referidos a Deadpool y por fin conseguir ese ansiado skin que se presentó en el tráiler del pase de batalla.

Este traje tuvo varios incovenientes para desbloquear, pero Epic pudo resolver estos problemas y dejar el camino un poco más fácil. Aquí les dejamos una guía para conseguir el skin de Deadpool en el juego, por si todavía no lo has hecho.

Por otra parte, algunos filtradores han podido revelarnos que hay más que un skin que llega para Deadpool. Existe un estilo que fue encontrado, mostrando al héroe de Marvel sin su máscara.

Este estilo fue filtrado por el recolector de data "HYPEX" el 30 de marzo, pero hasta hace poco, no se conocía como desbloquear esta apariencia dentro del juego, ya que actualmente está bloqueado.

Otro leaker (filtrador) se unió, hablamos de FireMonkey que nos ha revelado cómo podríamos desbloquear el segundo estilo de la skin de Deadpool. De hecho, esto lo podremos obtener como recompensa al completar los desafíos de la Semana 8.

Aunque el aspecto principal ahora está disponible, los desafíos continuarán cada semana, con las tareas de la Semana 8 que requieren que encuentres la carroza de Deadpool y la Danza en la Fiesta de Yates de Deadpool.

Yep! And there appears to be a Week 9 challenge set that Epic Games has yet to update.



Here is next weeks [Week 8] challenges: https://t.co/iaTS6y7CnH pic.twitter.com/poopR2Juv7