Legends of Runeterra anunció su fecha de lanzamiento para PC y Móviles

Tras unos meses del anuncio de Legends of Runeterra en la celebración de los 10 años de League of Legends, por fin tenemos fecha de lanzamiento. La compañía Riot Games planea soltarlo el 30 de abril en sus versiones de PC y móviles.

La salida de este juego de cartas contará con nuevo contenido, un set nuevo expandirá el juego con 120 cartas y una nueva región.

El parche 1.0 de Legends of Runeterra arribará dos días antes del lanzamiento oficial, 28 de abril, y será jugable desde ese mismo día. La característica más importante es la nueva expansión, que contará con 120 cartas nuevas y la nueva séptima región en el juego.

En múltiples ocasiones, Riot Games había confirmado que estaban preparando mucho contenido nuevo para su juego de cartas como las nuevas regiones. Con esto, esperan hacerle frente a los reyes del género como Magic: The Gathering y Hearthstone, que acaba de lanzar una nueva clase hace poco.

