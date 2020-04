Nintendo Switch: inocente juego de cocina levanta controversia

La última entrega de Cooking Mama se convirtió en un gran motivo de discusión en redes sociales. Este juego de Nintendo Switch fue acusado de minar criptomonedas en segundo plano mientras el usuario jugaba sin percatarse del hecho.

Esto se hizo conocido gracias a una captura en un chat de Discord. En la conversación se indica que Cooking Mama: Cookstar debería ser desinstalado porque estaría usando a la Nintendo Switch para minar monedas virtuales y comprometiendo potencialmente la integridad de la consola en el proceso.

Entre las advertencias se explicaba que el juego había implementado una tecnología de blockchain, la cual es muy ligada al minado de criptomoneda, y que el consumo de batería se incrementaba a niveles inusuales a pesar de que el juego no contiene la carga gráfica como para justificarlo.

Y como si eso fuera poco, el juego fue sospechosamente retirado de la eShop de Nintendo Switch a los pocos días de su lanzamiento. Esto ocasionó más preguntas aún ya que el retiro podría darle algo más de veracidad a lo descrito en la captura de ese chat de Discord.

Ante tantas acusaciones, el equipo responsable del juego hizo un descargo en donde deslindaron su relación con el minado de criptomonedas y algún tipo de tecnología implementada en el juego relacionada con esa práctica.

We looked at these options as a means to allow players to trade in-game assets. However, we only explored the theory behind the concept, not the implementation. Cooking Mama: Cookstar, nor any of our other titles in the past or near future will utilize crypto technology.