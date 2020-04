Valorant no retrasará su lanzamiento a pesar del COVID-19

Los responsables de Valorant no tienen contemplado retrasar su juego por la situación tensa situación actual del mundo ante la pandemia del COVID-19. Hoy se hizo público un video en donde Anna Donlon, productora ejecutiva de Valorant, comenta acerca de como ven la actual coyuntura.

Though the times are uncertain, the VALORANT team is optimistic about getting VALORANT and its closed beta to as many of you as possible. Executive Producer @RiotSuperCakes fills you in from her home. pic.twitter.com/aXsYdaclqh