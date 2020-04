Call of Duty League: vuelve en formato enteramente online

La Call of Duty League vuelve a partir de este fin de semana. Desde este viernes 10 de abril volverá toda la tensión y adrenalina que caracteriza a esta liga. Luego de una ausencia de un mes para evitar el contagio del COVID-19, 8 equipos se enfrentarán por el primer lugar en un formato distinto y de forma no presencial.

LET’S GO!!!!



CDL is BACK. Presenting the new 2020 Home Series Schedule. Competition returns THIS FRIDAY, April 10 at 4pm ET/1pm PT! https://t.co/qwDMUI7xtr#CDL2020 #LFG pic.twitter.com/rmX4oaD7Ms