CAPCOM quiere saber si los fans quieren más remakes

Los remakes parecen ser la fórmula del éxito en CAPCOM. Recientemente Resident Evil 3 Remake ha llegado a las tiendas de todo el mundo y ha probado que la gente tiene un aprecio particular en ver a los clásicos de otras generaciones recibir este tratamiento.

Con eso en mente, CAPCOM ha puesto a disposición de su público, que habita en el sureste de Asia, una encuesta. Dentro de ella aparecen dos preguntas relacionadas con su franquicia de horror y supervivencia:

-Si un nuevo título remake de la serie "Resident Evil" se lanza ¿Le gustaría comprarlo?

-Si una secuela de la serie "Resident Evil" se lanza ¿Le gustaría comprarla?

No es ningún secreto afirmar que los fans de Resident Evil esperan más remakes. De hecho, uno de los más pedidos es Resident Evil: Code Veronica, considerado por muchos el auténtico Resident Evil 3 ya que seguimos la historia de Claire y Chris Redfield. Mientras que otros esperan ver un remake de Dino Crisis.

Actualmente se sabe que CAPCOM ya estaría preparando su siguiente gran remake y que estaría contando con el talento de la gente de M-Two Inc. Este estudio también apoyó en gran manera con Resident Evil 3 Remake en su desarrollo.

Rumor: M-Two, the support studio for Resident Evil 3, is working on a larger remake project for Capcomhttps://t.co/JaRpdjs1XB pic.twitter.com/0fVhawPyue