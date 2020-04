The Last of Us Part II: retirado de la PSN Store y comienzan los reembolsos

Por motivo del retraso indefinido de The Last of Us Part II, la tienda digital de PlayStation (también conocida como "PSN Store") ha visto por conveniente retirar de su catálogo al último juego hecho por Naughty dog para PlayStation 4.

La web de soporte de PlayStation luce una barra de color crema indicando que "The Last of Us Part II y Iron Man VR ha sido retrasados. Todas las pre-ordenes de estos juegos en formato digital serán reembolsadas a sus clientes automáticamente.".

The Last of Us Part II y Iron Man VR retrasados indefinidamente

La semana pasada supimos que Naughty Dog, desarrolladores del juego, anunció en su cuenta oficial de Twitter que este juego será retrasado indefinidamente por temas de logística.

A message from us about the delay of The Last of Us Part II: pic.twitter.com/aGsSRfmJ8a — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 2, 2020

Estos "problemas de logística" a los que hacen referencia, claramente tienen que ver con el brote del coronavirus en todo el mundo y a la forma en como este afecta la cadena de producción de muchos juegos en su versión física. Naughty Dog se niega a lanzar el juego en formato digital sin tener disponible la versión física disponible en tiendas.

Por su lado, Sony Interactive Entertainment, comunicó a través de la cuenta de Twitter oficial de PlayStation que, aparte de The Last of Us Part II, también se verá afectado por esta misma problemática el lanzamiento de Marvel's Iron Man VR.

Update: SIE has made the difficult decision to delay the launch of The Last of Us Part II and Marvel's Iron Man VR until further notice. Logistically, the global crisis is preventing us from providing the launch experience our players deserve. — PlayStation (@PlayStation) April 2, 2020

Es una pena ver que unos títulos tan esperados hayan tenido que ser retrasados. Especialmente The Last of Us Part II, que en este caso, va pasando por su segundo retraso. Esperemos que no corra con el mismo destino Ghost of Tsushima de Sucker Punch, otro exclusivo de PlayStation.

Si deseas saber las últimas noticias de Apu League, no te olvides de revisar periódicamente nuestra web o las publicaciones en la fanpage de Líbero Esports.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

¡No te olvides de ver al Barbón Gamer los lunes y miércoles a las 11:00 am por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!