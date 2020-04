VALORANT: pausan drops en Twitch para revisar problemas de servidor

La beta cerrada de Valorant finalmente está aquí, y aunque más de un millón de personas están sintonizadas para ver el nuevo juego de disparos táctico en la plataforma de videojuegos Twitch, muchos jugadores no han podido ingresar al menú principal del juego.

El error, que ha frustrado a algunos creadores de contenido, actualmente está siendo investigado por Riot Games, pero hasta que se encuentre el error y se implemente la solución, las versiones de beta cerradas han sido deshabilitadas por la gente de Riot.

Esto significa que si eres uno de los muchos espectadores con un puñado de transmisiones en Twitch, tendrás que esperar un poco más para intentar obtener un código de beta cerrada, al menos hasta que Valorant vuelva a habilitar los Drops.

"Gracias por su paciencia, analizamos algunos de los problemas que estamos descubriendo", dice el director del juego Joseph Ziegler en Twitter. "Como muchos están viendo transmisiones de jugadores, estamos viendo una transmisión de nuestros ingenieros trabajadores trabajando en el problema tratando de solucionarlo lo antes posible".

We've deployed a fix that should, well, fix the error 43 problems. For those of you in, let us know (sorry for those of you who aren't.) When we're confident this is the fix, we'll also turn on drops and more Closed Beta entitlements!