LLA: torneo de League of Legends es calificado como "deplorable"

La LLA ha pasado por múltiples cambios este año. En febrero pasado nos presentaban su renovada imagen así como también sus estudios ubicados convenientemente en la Ciudad de México gracias a su alianza con TV Azteca.

Esto obviamente ocasionó un cese en sus oficinas de Santiago de Chile el año pasado y se decidió celebrar la siguiente edición de la LLA en México, precisamente en "ARENA", el escenario dedicado a los esports con mayor valor de producción en toda américa latina.

Lamentablemente todas las buenas intenciones para con la LLA no parecieron ser suficientes. Esports Charts, una web especializada en análisis y estadísticas de espectadores de esports, tuvo un severo veredicto hacia la Liga Latinoamérica de League of Legends.

But the situation in #LLA is quite deplorable :(

Drop in Hours Watched -48% (Week 1 vs Week 6)