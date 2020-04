PlayStation 5: conoce los mandos de la nueva consola

PlayStation, a través de su cuenta oficial en Twitter, presentó en sociedad al DualSense, el mando oficial de PlayStation 5. Este mando opta por un diseño similar a los visto en los anteriores DualShock; pero es lo suficientemente distinto como para distinguirlo del resto.

A first look at DualSense, PS5’s new wireless controller.



More details and images: https://t.co/SuaUVDkyvD pic.twitter.com/ot5R1u5hsz