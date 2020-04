Galy Raffo sobre Lima Infection: "hemos creado todo el nivel desde cero" [ENTREVISTA]

La comunidad de modders de Half-Life y Left 4 Dead 2 está creciendo en el país gracias a Galy Raffo y Amauta Collective. Hace unos días Líbero Esports pudo entrevistar a los creadores de Lima Infection sobre su mapa basado en un conocido lugar de Lima llamado "Jirón de la Unión".

En esta oportunidad, pudimos conversar por segunda vez con "Galy Raffo" y los planes que tiene para diseñar en estos tiempos que vivimos la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

Entrevista a Galy Raffo por Líbero Esports

¿Cómo nació el equipo Amauta Collective?

Fue creado a base de la idea de un miembro "sería bueno que esto no termine como un mapa más, sino empezar a crear una comunidad del ‘modding’ del Perú en diferentes juegos como Left 4 Dead, Half-Life, San Andreas, entre otros que las personas sigan". Los que somos miembros de Lima Infection dieron la idea para la creación de Amauta Collective. Por ejemplo, para Black Mesa Source habían creado el grupo "Crowbar Collective" y así nació esta comunidad modder de "Amauta Collective".

¿Se han inspirado en el equipo de Black Mesa?

Así es, pero con una diferencia ya que nosotros vamos a intentar ayudar a los demás, mientras que Crowbar Collective solo hacían Black Mesa y eran un grupo cerrado.



Foto: Black Mesa

Una persona llamada "Cuone" había hecho anteriormente Lima Infection, ¿él está en tu equipo?

Él era el creador original de Lima Infection, lanzó su versión el año pasado. Antes que yo haga Vizcarra y otros modelos, pude compartir su versión que no pudo terminar. De un momento a otro borró toda la información sobre el mapa, pero pude contactarme con él para pedirle permiso que iba a utilizar el nombre "Lima Infection".

Recursos y otros avances de su mapa no estamos utilizando, todo es 100% original ya que hemos creado todo el nivel desde cero. Le consulté si quería volver a meterse al modding y me respondió que no. Lo único que quedó sobre su mapa son los videos que grabaron y están subidos en YouTube.

¿Estas avanzando en otros mapas más para Half-Life o CS:Source?

A parte de Lima Infection, estoy creando Greatest Crime Lima que sería como un Grand Theft Auto. Esto lo estamos avanzando con otro equipo y pronto anunciaremos un teaser y más avances que hemos realizado.

Este juego tipo GTA, ¿utilizará el motor de San Andreas o Source?

No, para este juego utilizamos el motor Unreal Engine 4 y está armado desde cero porque no es un mod o addon.

¿Cómo has sentido el apoyo de la gente en los últimos meses?

Cuando inició lo del corona, en mi fanpage bajó mucho el público pero luego volvió. Si he recibido bastantes reacciones por las publicaciones de los mods, este mapa de Lima Infection no es tanto para broma, está enfocado más en estar serio.

¿El tema de Lima Infection salió antes que el coronavirus o es causa de ello?

Cuando terminé el mapa de Arenales, estaba mirando videos y me apareció en recomendados "Lima Infection". Entonces le pedí permiso a "CUONE" y el desarrollo oficial empezó una semana antes que llegue el corona al Perú.

¿Crees que la comunidad de modders en Perú está creciendo o ha aumentado el interés por estas creaciones?

No mucho, no he visto a otros modders hacer un trabajo, CUONE de repente pudo haber sido en esa época. Espero ver más adelante a otro modders, ojalá que estas creaciones los motive a unirse.

