Comité de clasificación de videojuegos cierra por COVID-19 y se temen retrasos

El estado de emergencia impuesto por el Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe, entró en funciones desde el martes 7 de abril. Este periodo servirá para evitar que los ciudadanos japoneses no dejen sus casas y disminuir sus probabilidades de contagio del COVID-19.

Due to the state of emergency declared in some of Japan's prefectures including Tokyo, CERO had to close down from 8 April until at least 6 May. This puts all of their works to a halt, including ongoing game reviews and receiving rating submissions.https://t.co/qp438CXxUe pic.twitter.com/OO4XUx0qv1