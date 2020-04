Cyberpunk 2077: no se retrasará su salida por coronavirus

Adam Kiciński, líder dentro del estudio polaco CD Projekt Red, ha confirmado en un reporte financiero que su esperado juego Cyberpunk 2077 no sufrirá ningún tipo de retraso. Excelentes noticias si consideramos el restraso indefinido de The Last of Us Part II.

La industria de los videojuegos se ha visto afectada en más de una manera por el brote de coronavirus y la forma en que se ha puesto como un obstáculo en el calendario de eventos, lanzamientos e incluso ciclos de desarrollo.

Kiciński nos hace recordar lo que reportábamos el mes pasado en cuanto a las previsiones que ha tomado CD Projekt Red para lidiar con el potencial contagio del coronavirus. El trabajo remoto ha sido clave para esto y la salida de Cyberpunk 2077 en septiembre parece ser una realidad.

Las declaraciones del director general de CD Projekt Red fueron las siguientes:



Foto: Inwestorzy.tv

"Desde la quincena de marzo hemos estado trabajando desde casa asegurando la continuidad de nuestras operaciones. Hemos laborado de este modo por tres semanas y orientado a metas, los resultados confirman que podemos seguir con nuestras operaciones sin mayores molestias. Nuestras metas no han cambiado; primero y más importante, tenemos la intención de lanzar Cyberpunk 2077 en septiembre. Nos sentimos motivados y tenemos las herramientas necesarias a nuestra disposición para logra esa meta."

Por otro lado, gracias al reporte financiero se sabe que CD Projekt Red sigue generando ganancias gracias a The Witcher 3 en PC y en Nintendo Switch. Se destacó que el estreno de su serie en Netflix ayudó a impulsar las ventas en esas dos plataformas.

Si deseas saber las últimas noticias de Apu League, no te olvides de revisar periódicamente nuestra web o las publicaciones en la fanpage de Líbero Esports.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

¡No te olvides de ver al Barbón Gamer los lunes y miércoles a las 11:00 am por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!