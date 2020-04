Dotero crea web que muestra estadísticas del coronavirus con millones de usuarios

Un adolescente jugador de Dota 2, Counter-Strike, entre otros videojuegos ha creado una página web que registra todos los casos de coronavirus en el mundo. El joven llamado Avi Schiffmann es el creador de la web "ncov2019" que recibe alrededor de 30 millones de visitas diarias para conocer el avance del COVID-19 en todo el planeta.

Él tuvo esta iniciativa debido a la poca información que existía del coronavirus antes que se volviera global, ya que las webs que encontraba estaban en chino decidió crear la suya. Avi empezó a recolectar datos y mucha información de diferentes lugares para añadirlo todo a su página web.

En una entrevista al medio Bloomberg contó un poco de su vida.

Schiffmann sigue jugando videojuegos como Dota 2 o Counter-Strike con sus amigos, continúa realizando actividades de adolescente y se olvida que ha creado una de las páginas web más importantes en el mundo como es nCoV2019 que registra todos los casos del coronavirus minuto a minuto.

Él a sus cortos 17 años, pudo crear esta web que muestra al instante el total de casos en todo el mundo como número de infectados, fallecidos, casos críticos y recuperados. La cantidad de tráfico que tiene es gigantesca llegando a un total de 350 millones de visitas su página web y a diario tiene 30 millones de visitas.



Foto: Bloomberg, arriba muñeco de Dota 2 del héroe Meepo

Avi pensó saltarse la escuela para dedicarse más a su web, pero justo cuando tomó la decisión cancelaron las clases. Él se considera un estudiante terrible, pero el interés por buscar esta información y compartirla con los demás es algo que su madre valora.

"Cuando Avi bajó y me mostró con su laptop que había creado un sitio web con varios datos y números sobre el coronavirus". Añadió Nathalie Acher, la madre de Avi Schiffmann. "Me di cuenta que esto estaba afectando a cada humano en el planeta".

"Como médica, los pacientes al inicio dicen ‘este problema está alejado de mi’ y luego les muestro la web de Avi y ellos dicen ‘mira que rápido gana territorio’, les digo a mis pacientes la importancia de enfrentarse a ello y cómo prepararse".



Foto: nCoV2019, es la web de Avi y muestra la información del coronavirus

Como dato interesante, Nathalie Acher menciona que su hijo recibió varios correos ofreciéndole pagos por publicidad en su web de hasta 8 millones de dólares. Sin embargo, Avi se negó a aceptar las ofertas porque no le importa hacer tanto dinero y sentiría que con tal cantidad podría retirarse a los 17 años, él no desea eso.

Avi Schiffmann comparte su historia para inspirar a otras personas jóvenes, ya que él no tuvo mucho conocimiento en crear páginas web y durante el proceso aprendió más del tema. La diferencia fue que tuvo iniciativa cuando no muchas personas le tomaban importancia al COVID-19.

Avi cierra con el siguiente mensaje: "Descubran en qué son buenos y usen sus habilidades en algo como esto".

Meet the 17-year-old behind https://t.co/pCQaM7zz40, one of the largest coronavirus-tracking websites in the world pic.twitter.com/fB7pgg8Jxg