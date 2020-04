Valorant: contará con 12 agentes y 4 mapas en su lanzamiento

Valorant sigue dominando las preferencias de los espectadores y, a medida que su lanzamiento oficial se acerca, podemos ir conociendo más detalles con respecto a lo que podremos disfrutar cuando haga su debut en invierno de este año.

As mentioned today in my convo with @PlayVALORANT devs, the official launch of the game this summer will have 4 maps and 12 agents



So expect two more agents and one more map to come your way the next few months 🔥