Pokémon Sword y Shield: Zarude presenta su ataque exclusivo

Zarude es un Pokémon que fue presentado a finales de febrero en el marco de las celebraciones del Pokémon Day que toma lugar cada 27 de ese mes. Este Pokémon pertenece a la octava generación y hará pronto su aparición en Pokémon Sword y Shield.

Por el momento los detalles para hallarlo no han sido revelados. Sin embargo, se especula que lo veremos en un futuro evento que será parte de las aventuras de The Isle of Armor y The Crown Tundra que estarán disponibles en el Expansion Pass de Sword y Shield.

El movimiento exclusivo de Zarude

Hace unas horas el sitio web oficial de Pokémon acaba de actualizar los datos de Zarude y nos revela su ataque exclusivo: Cura Selvática. Este ataque será de gran utilidad, sobre todo si es que estás en un duelo en dúos.



Foto: The Pokémon Company

"Con este movimiento de estado de tipo Planta, el Pokémon utiliza sus lianas para envolver árboles y absorber la energía de estos. Después la combina con su propia energía y la libera. El poder curativo se extiende a su alrededor y restaura los PS y cura los problemas de estado del usuario y sus aliados."

Si deseas obtener este movimiento tendrás que esforzarte, ya que Zarude lo aprenderá en nivel 90. Así que ya lo sabes, Zarude podrá demostrar su utilidad dentro de tu equipo en unos meses.



Foto: The Pokémon Company

Cabe recordar que fans japoneses de los monstruos de bolsillo podrán ver a Zarude en acción siendo el protagonista de la película animada Pokémon: Coco. Esta será una historia ambientada en un bosque donde Zarude y el Pokémon mítico Celebi adoptan a un niño llamado Coco.

Si bien esta es la primera película de Zarude, este film marca la segunda vez en que Celebi será parte central de la trama desde el año 2001 cuando se estrenó la película Pokémon 4Ever: Celebi - Voice of the Forest. Este elusivo Pokémon ahora aparecerá en forma shiny.

