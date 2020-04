Call of Duty: Warzone los tríos ya regresaron al juego

Call of Duty: Warzone ha pasado por una serie de cambios desde el miércoles pasado. La llegada de la Temporada Tres a este battle royale le aseguró una serie de novedades que han tenido reacciones mixtas entre sus jugadores. Una de ellas fue el retiro del modo Trío del battle royale.

🚨A playlist update is rolling out now across all platforms! We’ve added BR Trios back into #Warzone!🚨