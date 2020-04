Valorant: empiezan los baneos a los tramposos [VIDEO]

Valorant es el nuevo juego de disparos táctico 5v5 de Riot Games no ha pasado ni una semana en su beta cerrada y el primer tramposo ya ha sido baneado. Clips de jugadores que supuestamente usan hacks de pared y puntería han estado circulando en las redes sociales en las últimas 24 horas, lo que llevó al equipo de desarrollo del juego a mirar más de cerca.

Paul Chamberlain, el líder anti-trampa de Riot, confirmó que el primer tramposo había sido baneado y que seguirían más. "Bueno, apesta, pero hoy tuvimos que prohibir nuestro primer tramposo (y parece que hay más prohibiciones en el horizonte)", dice en Twitter.

Well it sucks, but today we had to ban our first cheater (and it looks like more bans are on the horizon).



I was hoping for a little more time before this fight kicked off but we're in it now and we're ready.