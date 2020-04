Conocida streamer de Twitch es acosada al punto de llorar en vivo [VIDEO]

Jinnytty siempre ha sido una streamer, de la sección "Just Chatting", que se ha caracterizado por su ácido sentido del humor. Sus colaboraciones con otros creadores de contenido en Twitch le han valido una lista de seguidores que supera los 250 mil usuarios. Nadie imaginó que esta foto sería la antesala del mal rato que pasaría.

Resulta que actualmente Jinnytty se encuentra viviendo en Estados Unidos junto a Esfand, un streamer de World of Warcraft. El humor de este streamer y lo despistada que puede ser ella en ocasiones, han sabido calar en muchas personas.

Lamentablemente, toda esta popularidad y estar en el ojo público viene con una porción de la así-llamada "toxicidad". Esta se hizo patente hace dos días y ha quedado como el ejemplo perfecto de lo que sucede cuando un chat se sale de control.

La foto con la que inició esta nota era para anunciar su próximo stream ese día. Jinni iba a usar un cosplay de Tifa Lockhart, la compañera de Cloud, por el lanzamiento de Final Fantasy VII Remake. Un juego que también Esfand esperaba con ansias.

El chat poco a poco comenzó a subir el tono de sus comentarios. A medida que el tiempo pasaba, comentarios del calibre de "quítate la ropa" o "muéstranos más" comenzaron a aparecer y ser cada vez más en cantidad. Ese fue el momento en donde Jinnytty se quebró.

"Ustedes ya saben que no me gusta mostrar mucho de mí en streams [...] cuando comenzaron a pedirme que muestre más, que me quite la ropa... ¿Por qué dirían algo así? Es tan humillante..."