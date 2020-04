The Last of Us Part II: "un culto de cristianos homofóbicos" sería el enemigo

The Last of Us Part II, aunque haya sido retrasado indefinidamente y retirado de la tienda de PlayStation, aún sigue dando de que hablar. En esta ocasión tenemos a un informante anónimo que indica ser "pariente" de un miembro de Naughty Dog, los desarrolladores, que soltó información relacionada a un "culto de cristianos homofóbicos" dentro del juego.

Estas declaraciones fueron puestas en hilo de 4chan para luego ser borradas minutos más tarde. Felizmente otro usuario pudo preservar el texto y lo copió para revivir el tema y discutir con la gente interesada en este tópico en particular.

¿Por qué un "culto cristiano homofóbico" es el enemigo?

En el duro mundo de The Last of Us, los seres humanos se han establecido como han podido. Esto llevó a la creación de distintas facciones, como los Fireflies (luciérnagas) que en el primer juego se oponen a las medidas marciales impuestas por el gobierno estadounidense.

Uno de esos grupos es denominado como los Seraphites (por "serafín", uno de los ángeles del orden más alto) y se caracterizan por ser altamente hostiles con los forasteros. Pudimos conocerlos por primera vez, con toda la extensión de su violencia, en el tráiler hecho para el Paris Games Week 2017.

Si bien ellos centran su vida en torno a la fe y espiritualidad, son extremadamente letales cuando hay que lidiar con personas fuera de su comunidad. "Córtale las alas", es lo que dice una de sus líderes antes de que un correligionario le rompa el codo con un martillo a su víctima de turno.

Según lo filtrado, este culto de los Seraphites basaría su sistema de creencias en el cristianismo y ve como pecaminosa la relación entre Ellie y Dina. Es ahí justamente en donde este informante revela lo que sería un gran spoiler:

-Dina muere en un ataque de los Seraphites al emplazamiento de Jackson. Esa es la motivación que impulsa la sed de venganza de Ellie hacia este culto.

Debemos recordarle a los lectores que esta información es basada en un rumor y este debe ser tratado como tal. Sin embargo, la existencia de videos en donde se podían ver partes no mostradas en ningún tráiler, hacen suponer que hay más personas que saben más acerca de esta historia fuera de Naughty Dog.

Si deseas saber las últimas noticias de Apu League, no te olvides de revisar periódicamente nuestra web o las publicaciones en la fanpage de Líbero Esports.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

¡No te olvides de ver al Barbón Gamer los lunes y miércoles a las 11:00 am por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!