Valorant: jugador encuentra por accidente un modo Tablet [FOTO]

Con la beta cerrada de Valorant en pleno apogeo, y con tanta gente jugando, inevitablemente se encontrarán errores. Uno de esos errores puede haber filtrado futuros planes de Valorant.

Un jugador que decidió cargar el juego en su computadora portátil usando el modo tablet descubrió accidentalmente lo que parecen controles móviles que funcionan perfectamente para jugar.

Un descubrimiento accidental

El usuario de Reddit Spacixr prefiere jugar en su computadora portátil en modo tablet. Cuando inició Valorant de la misma manera, parece que accidentalmente activó un conjunto de controles de tablet. El jugador explicó cómo sucedió todo:

"Cuando lo cargué, mi pantalla estaba llena de controles de modo tableta. ¡Me cargué en el mapa de práctica y usé los controles y funcionaron!"

Varios usuarios reaccionaron al hilo con sus propias tomas. "¡Esto definitivamente parece una fuga que no se suponía que encontraras!" comentó un comentario. Otros respondieron que esto probablemente significa que Riot Games ya tiene un puerto móvil para Valorant en proceso.

Después de todo, todos los otros títulos de Riot tienen versiones móviles o en desarrollo también. También sabemos que varios de los principales competidores del juego tienen versiones móviles similares, como Fortnite y PUBG.

¿Valorante en el móvil?

La parte más interesante de este descubrimiento es que todos los íconos en la interfaz de usuario del jugador coinciden con los activos filtrados por el conocido Data Miner FireMonkey la semana pasada. Al momento de revelar los íconos, esto es lo que FireMonkey tenía que decir:

Los iconos relacionados con el juego que tiene soporte móvil están en los archivos del juego. Esto no confirma que Valorant se pueda jugar en dispositivos móviles, pero sí confirma que tienen iconos si alguna vez quieren ir por esa ruta.

Esta es la conclusión más lógica a la que podemos llegar en este momento también. Con Valorant entrando en su fase beta cerrada, es probable que Riot Games esté listo para preparar la versión para PC del juego para el lanzamiento final.

El desarrollador de League of Legends probablemente no se esté centrando en un lanzamiento móvil en este momento. Pero eso no significa que finalmente no vendrá más adelante.

Sabiendo lo que sabemos sobre el panorama de Riot Games y sus competidores, junto con estas filtraciones de FireMonkey y Spacixr, ¿podemos deducir que Valorant finalmente llegará a las tiendas de aplicaciones móviles? Parece probable, pero tendremos que esperar y ver.

