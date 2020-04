Clasificación de videojuegos advierte sobre las cajas de botín

La ESRB (el Comité de clasificación de software de entretenimiento, en inglés) acaba de añadir a su extensa lista de advertencias y criterios a los "elementos interactivos". Esta es una lista de características que involucra una serie de condiciones diseñadas para usar dinero real del usuario en el juego.

#ESRB will begin assigning a new Interactive Element, In-Game Purchases (Includes Random Items).



