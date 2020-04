Resident Evil 3 Remake: 2 millones de copias vendidas en menos de una semana

Resident Evil 3 Remake ha hecho su debut en un tiempo muy turbulento. Ni CAPCOM ni nadie habría anticipado la actual circunstancia en la que vivimos. Sin embargo, esto no ha detenido a la aventura de Jill Valentine para convertirse en un éxito de ventas.

Los más recientes números proporcionados por CAPCOM indican que se ha vendido más de 2 millones de copias en todo el mundo. De ese número prácticamente la mitad le pertenecen a las ventas de la versión digital. Claramente el tiempo libre producto de la cuarentena pasa más rápido cuando te enfrentas con Nemesis.

Para poner esto en la perspectiva adecuada, debemos tener en cuenta que Resident Evil 2 Remake vendió poco más de 3 millones de copias a en una semana, y sin cuarentena de por medio. Actualmente ese remake ha vendido más de 6.5 millones de copias en todo el mundo.

En caso que aún no estés 100% convencido de comprar Resident Evil 3 Remake, actualmente se encuentra disponible un demo en PlayStation 4, Xbox One y PC (Steam). Échale un vistazo y luego decide si el juego es para tí.

Si bien no habrá ninguna restricción de tiempo en el demo, no es una buena idea bajar la guardia y dejar de lado poner en práctica una estrategia. Los intentos de Jill Valentine para escapar de Raccoon City vienen con una buena porción de desafíos, especialmente con Nemesis al acecho

Los jugadores deberán anticiparse a las características que han hecho a las primeras entregas de Resident Evil tan buenos juegos. La escasez de munición es uno de ellos, por lo que ir disparando a lo loco a todo lo que se mueva no es lo más recomendado.

